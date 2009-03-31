Кримський спікер все ще рахує свої доходи за 2008 рік
18:29, 31 березня 2009Крым
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Гриценко обіцяє оприлюднити декларацію
Голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО поки не заповнив декларацію про доходи за минулий рік, але обіцяє зробити це найближчим часом.
«Я поки декларацію не заповнив», - сказав керівник парламенту автономії сьогодні журналістам в Сімферополі.
Кримський спікер заявив, що кінцевий термін здачі декларації - 15 квітня. «У мене ще є 15 днів, щоб можна було врахувати все, що було в 2008 році додано до доходів державного службовця», - сказав А.ГРИЦЕНКО.
Він обіцяє оприлюднити декларацію в ЗМІ.
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