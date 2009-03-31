Кримський спікер все ще рахує свої доходи за 2008 рік

Голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО поки не заповнив декларацію про доходи за минулий рік, але обіцяє зробити це найближчим часом.

«Я поки декларацію не заповнив», - сказав керівник парламенту автономії сьогодні журналістам в Сімферополі.

Кримський спікер заявив, що кінцевий термін здачі декларації - 15 квітня. «У мене ще є 15 днів, щоб можна було врахувати все, що було в 2008 році додано до доходів державного службовця», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він обіцяє оприлюднити декларацію в ЗМІ.