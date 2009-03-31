Ющенко хоче в Криму державну адміністрацію

Президент України Віктор ЮЩЕНКО у внесеному сьогодні до Верховної Ради проекті нової Конституції пропонує передбачити новий адміністративно-територіальний устрій і нові принципи місцевого самоврядування.

Так, зокрема, В.ЮЩЕНКО пропонує створити державну адміністрацію в Автономній Республіці Крим, керівник якої призначається на посаду і звільняється Президентом.

Глава держадміністрації забезпечує взаємодію уряду і парламенту автономії, територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування.

Дія актів кримської Верховної Ради та Ради міністрів автономії "з мотивів невідповідності Конституції України, законам" зупиняється главою державної адміністрації в АРК з одночасним зверненням до суду.

Постійний Представник Президента України в АРК складає свої повноваження перед главою держави в день призначення на посаду глави держадміністрації в автономії.

Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим ліквідується главою адміністрації в автономії.