Тернопільська облрада взялася за ... Чорноморський флот

Тернопільська облрада закликала Президента України Віктора ЮЩЕНКА, прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО та голову Верховної Ради України Володимир ЛИТВИНА вжити заходів щодо переходу з 1 червня 2009 року на ринкову форму оплати за базування у Криму Чорноморського флоту Росії.

Відповідне звернення, ініційоване фракцією Української народної партії, прийняла Тернопільська обласна рада сьогодні під час сесійного засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 81 депутат із 100 присутніх у залі. Не голосували представники Партії регіонів, БЮТ не бере участі в роботі сесій. Всього в облраді працює 120 депутатів.

У зверненні депутати вказали, що угода про умови базування Чорноморського флоту передбачає оплату Росією оренди баз в Криму і що угода, укладена ще у 1997 році, дає можливість Україні з 2009 року встановити оплату за ринковими цінами. За підрахунками представників УНП, нова орендна плата даватиме Україні щонайменше 2 млрд. доларів додаткових надходжень щороку.

Відтак депутати Тернопільської облради запропонували Верховній Раді внести відповідні зміни до бюджету на 2009 рік, уряду – забезпечити проведення Фондом державного майна повної інвентаризації земель та об’єктів, які використовує Чорноморський флот Росії, та доручити Міністерству закордонних справ провести переговори з російською стороною щодо зміни умов базування флоту Російської Федерації у Криму і переходу на ринкові ціни. Депутати у зверненні також висловили переконання, що “такий підхід дозволить нашій державі не тільки на рівних вести дипломатичний діалог, почуватися рівноправним партнером з Росією, яка вже давно перейшла на мову ринкових цін, а й суттєво збільшити в 2009 році надходження до бюджету”.