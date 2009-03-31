Президент вважає, що кримським депутатам досить і 4 років

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що депутати Верховної Ради Криму мають обиратися терміном на 4 роки.

Про це йдеться у внесеному сьогодні Президентом до Верховної Ради проекті Закону України «Про внесення змін до Конституції України».

«Депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим обираються строком на чотири роки на прямих виборах жителями громад у межах Автономної Республіки Крим, які мають право голосу, на основі загального і рівного виборчого права шляхом таємного голосування», - йдеться у проекті.

Президент пропонує заборонити одночасні вибори глави держави, народних депутатів та до органів місцевого самоврядування.

Зокрема, відповідно до 76-ї статті проекту, вибори є періодичними і проводяться у визначені Конституцією України строки та відповідно до закону. Вибори депутатів рад громад, районних, обласних рад, голів громад, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим не проводяться одночасно з черговими виборами Президента України, народних депутатів.

Нагадаємо, що 19 березня ВР ухвалила закон «Про затвердження зміни до статті 22 Конституції Автономної Республіки Крим (щодо строку повноважень ВР АРК)».

Даним законом передбачено, що строк повноважень парламенту автономії становить 5 років (в нині діючому законодавстві термін повноважень - 4 роки).

Закон набирає чинності з дня його опублікування і вводиться в дію з дня призначення відповідно до Конституції і законів України чергових виборів до Верховної Ради АРК у 2010 році.