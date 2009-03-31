Які шанси на прийняття нової Конституції (думки експертів)

Експерти вважають, що політична ситуація в Україні є несприятливою для ухвалення нової Конституції.

Про це свідчить експерт-опитування, проведене «Центром досліджень політичних цінностей "АКСІА", який звернувся до політичних експертів з запитанням: "Які шанси на прийняття нової Конституції?".

Директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ відзначає, що пропозиції Президента не узгоджуються з принциповою можливістю прийняття тих чи інших його ідей в парламенті. “Зрозуміло, що внести зміни до Конституції можливо лише при наявності 300 голосів, а для цього потрібне узгодження з БЮТ і Партією регіонів”, - сказав він. При цьому М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ вказав на пропозицію про двопалатний парламент, яка зараз не сприймається ані Партією регіонів, ані БЮТ. На його думку, у Президента не було бажання справді внести зміни до Конституції. “Це просто піарівська акція. Це зроблено не для внесення змін до Конституції, а просто щоб відмітитись, що пропозиції внесені. Відтак будь-які пропозиції будуть неадекватні”, - сказав він.

Директор політико-правових програм Українського Центру економічних і політичних досліджень ім. О.Разумкова Юрій ЯКИМЕНКО у свою чергу зазначив, що конституційна ініціатива Президента є дуже масштабною і за багатьма позиціями радикальною. “Пропонується по суті ухвалити нову Конституцію України. По багатьом позиціям (адміністративно-територіальний устрій, система влади, система правосуддя) пропонуються дуже суттєві зміни”, - сказав він.

Ю.ЯКИМЕНКО вважає, що Президент обрав досить несприятливий політичний момент для пошуку консенсусу політичних сил. За його словами, на сьогодні обговорюються дострокові парламентські вибори, попереду президентські вибори і тому реалізувати масштабний проект Президента дуже важко.

Він нагадав, що коли на початку 90-х років приймалась Конституція України, то діяльність органів влади на певний час була повністю “підпорядкована пріоритету прийняття Конституції”.

Ю.ЯКИМЕНКО також вважає, що проблема прийняття нової Конституції не є на стільки нагальною зараз, ніж вона була тоді. “Зараз швидше йдеться про необхідність внесення тих змін до діючої Конституції, які заважають узгоджено працювати системі влади. Я думаю, що пропозиції Президента навряд чи будуть реалізовані”, - додав він.

Директор політичних програм Центру досліджень політичних цінностей «АКСІА» Олександр МЄДВЄДЄВ вважає, що сьогоднішня політична кон`юнктура не дозволяє прийняти жодну з редакцій Конституції, оскільки для прийняття Конституції необхідно, щоб Партія регіонів і БЮТ внесли погоджений проект цього документа. “Якщо брати до уваги, що попереду президентські вибори і лідери цих партій будуть представлені в цій виборчій гонці як основні гравці, те що пропонуватиметься і Президентом, і БЮТ, і ПР слід сприймати як виборчу програму від кандидатів в президенти”, - сказав він.

За словами О.МЄДВЄДЄВА, на даному етапі В.ЮЩЕНКО просто закріпив за собою деякі моменти, які йтимуть лише від нього, а його політичні конкуренти вимушені будуть це повторювати. Мається на увазі позиція про реформу місцевого самоврядування і двопалатний парламент.

Президент Центру соціальних досліджень «Софія»Андрій ЄРМОЛАЄВ вважає, що Президент в своєму виступі злукавив. На його думку, В.ЮЩЕНКО акцентував увагу лише на розділах політичної системи Конституції і говорив про необхідність створення більш збалансованої системи влади, більш адекватної системи виборів, а також про структуру парламенту. “У мене склалось враження, що тема двопалатності виглядає як своєрідний зволікаючий хід. Є розрахунок на те, що саме ця тема буде у фокусі, буде сприйнята критично і в останній момент навіть можна буде піти на компроміс і відмовитись від цієї ідеї, оскільки більшість інших пропозицій по політичній системі є досить банальними і зрозумілими”, - сказав він.

За словами А.ЄРМОЛАЄВА, зміст законопроекту не обмежується лише політичною системою, за великим рахунком мова йде про нову редакцію Конституції з досить серйозними змінами.

Наприклад, в одній із опублікованих у ЗМІ версій, в розділі, де визначається адміністративно-територіальна структура, повністю знятий перелік областей.

“За великим рахунком Президент претендує на переконституювання країни, а не просто на політичну реформу. Але чомусь в посланні він акцентував лише на політичній системі”, - сказав він. На переконання А.ЄРМОЛАЄВА, прийняття нової редакції Конституції питання більш глибоке і серйозне.

Він зазначив, що якби Президент обмежився лише пропозиціями по політичній системі, ситуація була б більш продуктивною і швидкою. “А так дискусія може бути загнана у глухий кут. Уявімо собі зараз дискусії по визначенню статусу, характеристики держави. Можливо в цьому і полягає хитрий план. Ситуація з глухим кутом є досить прогнозованою”, - сказав він.

А.ЄРМОЛАЄВ прогнозує, що після безплідних дискусій про двопалатність, питання почне розпливатись, а Президент зможе апелювати до народу і показувати нездатність парламентаріїв провести цю реформу. На думку політолога, це може бути дуже конфліктна ситуація.

“Я вважаю, що ще є час зупинитись, відмовитись від роботи над новою редакцією і сконцентрувати роботу і Конституційної комісії, і Президента, і парламенту лише на розділах політичної системи”, - сказав він. А.ЄРМОЛАЄВ вважає, що питання нової редакції слід відкласти, а за цей час провести реформу самоврядування, судову реформу, адміністративно-територіальну.

Як передає кореспондент УНІАН, 31 березня Президент України Віктор ЮЩЕНКО передав голові Верховної Ради України Володимиру ЛИТВИНУ проект нової Конституції і попросив розглянути його в парламенті як невідкладний.