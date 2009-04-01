Американський фрегат прибув до Батумі із Севастополя

Фрегат ВМС США "Клакрінг", який раніше відвідав Севастополь, напередодні зайшов до порту Батумі з дружнім візитом, повідомляє Лента.ру з посиланням на грузинське інформагентство.

Американський корабель зустрів глава уряду Аджарської автономної республіки Леван Варшаломідзе, який зазначив, що "візит служить поглибленню військової співпраці між Грузією і США".

За даними агентства, 2 квітня капітан корабля і представники екіпажу зустрінуться з керівником місцевої прикордонної поліції генерал-майором Зазою Гогава і директором служби берегової охорони капітаном першого рангу Бесіком Шенгелія.

У Батумі також чекають посла США в Грузії Джона Тефта і міністра оборони Давіда Сіхарулідзе.

У рамках візиту намічене проведення спільних навчань і культурних заходів, включаючи товариський матч з футболу між командою корабля і службовцями берегової охорони Грузії. На кораблі будуть проведені практичні й теоретичні тренінги для співробітників служби берегової охорони.

Фрегат залишить територіальні води Грузії 3 квітня.