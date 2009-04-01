Екс-начальник райвідділу кримської міліції піде під суд
00:15, 01 квітня 2009Крым
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У кримінальній справі – 24 епізоди
Прокуратура Криму направила до суду кримінальну справу стосовно колишнього начальника Первомайського райвідділу міліції автономії.
Як повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, йому пред’явлено обвинувачення у зловживанні службовим становищем, службовому підробленні, незаконному затриманні, крадіжках, грабежах, грубому порушенні законодавства про працю, шахрайстві, незаконному зберіганні наркотичних засобів – всього 24 епізоди.
Справу направлено до Красногвардійського районного суду для розгляду по суті.
Як повідомляв УНІАН, міліціонера затримали наприкінці жовтня 2008 року.
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