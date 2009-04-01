Google перейменувався на Гоголь. Правда, на один день. Сьогодні, в день 200-ліття великого письменника, компанія "повісила" на своєму пошуковику спеціальний логотип, присвячений цьому дню.

Як кажуть в компанії, концепцію цього святкового логотипу підказав сам Микола Васильович. При його створенні "гуглівці" переставили всього дві літери – як колись сам письменник перейменував розповідь "Сон" в "Нос". Клікнувши по логотипу, користувач зможе опинитися в світі творів Гоголя, обіцяє Google.

Эхо Москвы