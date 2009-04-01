Ряд районів Сімферополя без води
11:00, 01 квітня 2009Крым
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Водоканал приносить свої вибачення
У зв`язку з проведенням планових робіт на насосній станції 1 квітня припинена подача води в ряд мікрорайонів Сімферополя.
Про це повідомив директор міськводоканалу Сергій БОЙЧУК, інформує прес-центр мерії Сімферополя.
Так, не буде води в мікрорайонах «Лугове», «Петровська балка», «Бітак», на вулицях Полігонна, Чехова, Крилова, Козлова, Київська, 51 Армії, Суходільна, Леніна, Воровського тощо.
Водопостачання буде відновлено до 21.00.
Водоканал приносить свої вибачення за незручності.
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