Ряд районів Сімферополя без води

У зв`язку з проведенням планових робіт на насосній станції 1 квітня припинена подача води в ряд мікрорайонів Сімферополя.

Про це повідомив директор міськводоканалу Сергій БОЙЧУК, інформує прес-центр мерії Сімферополя.

Так, не буде води в мікрорайонах «Лугове», «Петровська балка», «Бітак», на вулицях Полігонна, Чехова, Крилова, Козлова, Київська, 51 Армії, Суходільна, Леніна, Воровського тощо.

Водопостачання буде відновлено до 21.00.

Водоканал приносить свої вибачення за незручності.