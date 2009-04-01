У Саках працюватиме постійна гоголівська експозиція

У кримському місті Саки сьогодні пройде низка урочистих заходів, присвячених 200-річчю Миколи Гоголя.

Зокрема, відкриють бюст письменника, окрему гоголівську постійну експозицію в місцевому краєзнавчому музеї, проведуть церемонію на честь присвоєння центральній міській бібліотеці імені Гоголя.

Гоголь був на сакському грязевому курорті в 1835 році.

Як повідомив кореспонденту УНІАН перший заступник голови Севастопольської міськдержадміністрації, професор Володимир КАЗАРІН, для участі в цих заходах у Саки з`їхалися гоголезнавці, музейники, літератори, працівники бібліотек з Києва, Москви, Запоріжжя і міст Криму.

Бюст, виконаний 84-річним київським архітектором Петром МОВЧУНОМ, встановлено в центрі міста, неподалік краєзнавчого музею.

В Севастополі, згідно з державним планом заходів, приурочених до ювілею письменника, 27 березня виставою Російського академічного драматичного театру імені Анатолія Луначарського «Одруження» розпочався Гоголівський театральний фестиваль. За словами В.КАЗАРІНА, коштів на його проведення «не дають», але допомагають в організаційному плані.

Утім, додав В.КАЗАРІН, 5-6 квітня севастопольський «Театр на Великій морській» представить глядачам прем`єрні «Мертві душі», в драматичному театрі імені Бориса Лавреньова відбудеться гоголівський капусник.

Окрім того, з гоголівськими творами в місті побуває Український музичний театр.

Влітку севастопольці і гості міста побачать дві вистави за творами Гоголя у виконанні Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.