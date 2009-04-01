Погода на четвер

2 квітня в Україні опади не очікуються, лише вночі та вранці у північних областях, вдень у східній частині невеликий дощ.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, вітер очікується північно-західний, 7-12 м/с, вдень у східних областях окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, у північних та місцями у західних областях від 1° морозу до 4° тепла; вдень 10-15° тепла, на Закарпатті до 18°, на півночі та сході 6-11° тепла; в Карпатах вночі 0-3° морозу, вдень 2-7° тепла.

У Криму вночі 3-8° тепла, вдень 10-15° тепла.