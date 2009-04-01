У Севастополі до ювілею Гоголя змайстрували черевички імператриці

У Севастополі до 200-річчя з дня народження письменника Миколи Гоголя змайстрували «черевички імператриці».

Як відомо, коваль Вакула – герой повісті Гоголя «Ніч перед Різдвом» – літав на Чорті до Санкт-Петербурга до імператриці за черевичками для своєї Оксани.

Композицію «Черевички імператриці» встановили напередодні в дитячому містечку «Лукомор`я».

Як розповів кореспонденту УНІАН директор містечка Микола ПОМОГАЛОВ, «черевички імператриці» стоять на п`єдесталі. «Підставка – у вигляді пісочного годинника, вона обрамлена ковкою. На підставці – черевички, вони накриті прозорим ковпаком. Я пишаюся цією роботою», – сказав М.ПОМОГАЛОВ.

Він також повідомив, що незабаром у севастопольському «Лукомор`ї» з`явиться нова робота – пушкінське Лукомор`я. «Все це буде в камені, бетоні, металі. Великий дуб, кіт, русалка, лісовик, хатинка, Кощій...», – зазначив М.ПОМОГАЛОВ.

Скульптурну композицію планується відкрити в червні – до 210-річчя з дня народження Олександра Пушкіна.