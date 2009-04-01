Дві морські міни підірвали в Криму

У Севастополі водолази-піротехніки МНС провели операцію з ліквідації двох морських мін загальною вагою понад 1080 кг.

Як повідомили у прес-службі Головного управління МНС у Севастополі, напередодні в Нахімовському районі за мисом Товстий на глибині 5 м водолазно-піртехнічною групою МНС була знищена морська якірна міна вагою 609 кг 1912 року розробки Росії, цього ж дня в Гагарінському районі, поблизу мису Піщаний, була ліквідована німецька 480-кілограмова морська якірна міна UMA.

Обидві міни були виявлені місцевими нирцями восени 2008 року. За рішенням міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, ліквідація боєприпасів була перенесена на весняний період.

Одну з мін, важчу для знищення, фахівці МНС транспортували за кордон Константинівської бухти, в якої вона була знайдена. Для цього піротехніки здійснили відрив боєприпасу від грунту понтонами, вивели її на фарватер Севастопольської бухти, відбуксували за мис Товстий на відстань 250 метрів від берега і опустили на необхідну глибину. Під водою міну підірвали.

Німецька міна була підірвана на місці виявлення.