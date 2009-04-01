Працівники ЖЕКу розтратили трохи грошей громади Феодосії

Прокуратура Феодосії порушила кримінальну справу стосовно посадових осіб одного з ЖЕКів, які використовували касу комунального підприємства у якості каси взаємодопомоги.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, керівникові комунального підприємства терміново знадобилися гроші, тому він розпорядився видати йому п`ять тисяч гривень з каси.

Розпорядження на свій розсуд коштами громади кваліфіковано прокуратурою за ч.2 ст.191 Кримінального кодексу України – привласнення, розтрата коштів шляхом зловживання службовим становищем.