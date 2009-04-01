Працівники ЖЕКу розтратили трохи грошей громади Феодосії
17:00, 01 квітня 2009Крым
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Прокуратура завела справу
Прокуратура Феодосії порушила кримінальну справу стосовно посадових осіб одного з ЖЕКів, які використовували касу комунального підприємства у якості каси взаємодопомоги.
Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, керівникові комунального підприємства терміново знадобилися гроші, тому він розпорядився видати йому п`ять тисяч гривень з каси.
Розпорядження на свій розсуд коштами громади кваліфіковано прокуратурою за ч.2 ст.191 Кримінального кодексу України – привласнення, розтрата коштів шляхом зловживання службовим становищем.
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