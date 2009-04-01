Кримський чиновник від юстиції продав гуртожиток
17:06, 01 квітня 2009Крым
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Під носом у керівництва
Сакською міжрайонною прокуратурою направлено до суду кримінальну справу стосовно начальника виконавчої служби місцевого управління юстиції. Він обвинувачується в халатності.
"Внаслідок відсутності належного контролю, його підлеглий незаконно продав будівлю гуртожитку, перетворивши його на папері в будматеріали", - повідомляє прес-служба прокуратури Криму.
За ці дії, кваліфіковані прокуратурою як перевищення повноважень і службове підроблення, державного виконавця притягнуто до кримінальної відповідальності. За рішенням суду протягом 2-х років він не зможе повернутися в своє крісло та обіймати аналогічні посади.
Начальник держвиконавця за недогляд постане перед судом.
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