Кримський чиновник від юстиції продав гуртожиток

Сакською міжрайонною прокуратурою направлено до суду кримінальну справу стосовно начальника виконавчої служби місцевого управління юстиції. Він обвинувачується в халатності.

"Внаслідок відсутності належного контролю, його підлеглий незаконно продав будівлю гуртожитку, перетворивши його на папері в будматеріали", - повідомляє прес-служба прокуратури Криму.

За ці дії, кваліфіковані прокуратурою як перевищення повноважень і службове підроблення, державного виконавця притягнуто до кримінальної відповідальності. За рішенням суду протягом 2-х років він не зможе повернутися в своє крісло та обіймати аналогічні посади.

Начальник держвиконавця за недогляд постане перед судом.