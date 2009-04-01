Куніцин хоче, щоб Москва і його не забувала?

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН вітає досягнуті угоди між керівництвом Москви і делегацією Севастопольської міськради, зокрема, про підписання програми створення «Дому Севастополя» за два тижні.

Разом з тим, він вважає некоректним формулювання, згідно з яким «Дім Севастополя» буде привілеєм лише Севастопольської міськради, обраної городянами.

Як повідомили у відділі у справах преси та інформації міськдержадміністрації, на думку С.КУНІЦИНА, «Дім Севастополя» в Москві має стати «привілеєм» не депутатів, а всіх севастопольців».

С.КУНІЦИН також заявив: «Ми раді, що міська Рада також включилася в цю роботу, яка велася адміністрацією впродовж більш ніж двох років, а до цього ще два роки я займався таким же проектом на посаді голови уряду АРК».

Він нагадав, що історія створення «Дому Севастополя» в Москві почалася в січні 2007 року. «В лютому (2007 року - УНІАН) Юрій ЛУЖКОВ відкрив у нас «Дім Москви», було навіть розпорядження Уряду Москви, виділено ділянку землі, почалася підготовка до спорудження громадського культурно-ділового центру «Севастополь», але «проект так і не був реалізований».

«Мало того, - додав С.КУНІЦИН, - у січні цього року розпорядження втратило силу. В лютому наша делегація побувала в Москві. У мене було багато робочих зустрічей, у тому числі й з головою Мосміськдуми Володимиром ПЛАТОНОВИМ. Ми жорстко поставили питання про будівництво «Дому Севастополя» в Москві. І нас запевнили: представництво нашого міста, регіону буде збудовано. Тоді почалася підготовка документації. Зараз візит делегації міськради до Москви тільки підтверджує - ця робота велася успішно».

С.КУНІЦИН також висловив упевненість, що севастопольський «діловий, культурний центр стане головною сполучною ланкою в реалізації всіх спільних проектів Москви і Севастополя».

Напередодні прес-служба Севастопольської міськради поширила офіційне повідомлення, згідно з яким, «Дім Севастополя» в Москві буде привілеєм лише міськради, обраної городянами. Про це заявив журналістам центральних ЗМІ Росії мер Москви Ю.ЛУЖКОВ під час зустрічі з головою Севастопольської міської ради Валерієм САРАТОВИМ, який очолює візит делегації міськради Севастополя до Москви». Далі в повідомленні йдеться: «Програма створення такого «Дому Севастополя» в Москві, за твердженням Ю.ЛУЖКОВА, «буде підписана з міськрадою за два тижні, а зараз ми разом із В.САРАТОВИМ дали доручення й севастопольцям, і працівникам уряду Москви підготувати цей серйозний господарський і громадський документ».