Міськрада Сімферополя вимагає відставки Ющенка і Тимошенко

Депутати міської ради Сімферополя вимагають відставки Президента України Віктора ЮЩЕНКА та Кабінету Міністрів через «катастрофічну ситуацію» в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказано в прийнятому сьогодні на позачерговій сесії міськради Сімферополя зверненні до глави держави, голови парламенту та прем`єр-міністра України. Ініціаторами ухвалення звернення стали депутати від Партії регіонів і блоку Наталії Вітренко.

Сімферопольські депутати вважають, що політична та соціально-економічна ситуація «тривожна, сприяє зростанню суспільної напруженості та створенню умов для подальшої дестабілізації становища в державі».

Автори звернення заявляють про «вкрай низьку ефективність фінансової, інвестиційної політики, яка провадиться в державі, політики у сфері праці та зайнятості населення, соціального захисту». «Всі заяви уряду про задовільний соціально-економічний стан країни є недостовірними», - вважають у міськраді Сімферополя.

Тому депутати вимагають відставки Кабміну і пропонують В.ЮЩЕНКОВІ залишити пост глави держави. «Ми, депутати Сімферопольської міської ради, які представляють інтереси своїх виборців, висловлюємо недовіру Президентові України та пропонуємо йому добровільно залишити свій пост, вимагаємо негайної відставки Кабінету Міністрів України», - сказано в зверненні.