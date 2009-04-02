У Криму викрили незаконних ловців чорноморської кільки

Порушено кримінальну справу

У Криму правоохоронці викрили службових осіб відкритого акціонерного товариства, які, зловживаючи службовим становищем, здійснили незаконний вилов 8 тонн чорноморської кільки в забороненій для вилову прибережній зоні. Як повідомляє прес-служба МВС України, такими діями державі завдано понад 130 тисяч гривень збитків. Керченською міжрайонною природоохоронною прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

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