Блінова вивели зі складу виконкому міськради Сімферополя

Звільнений з посади секретаря міської ради Сімферополя Володимир БЛІНОВ виключений зі складу виконкому міськради.

Сьогодні на позачерговій сесії депутати внесли зміни в персональний склад виконкому, виключивши В.БЛІНОВА.

Під час голосування за це питання група депутатів - представників партії «Російський блок» і Російської общини Криму - залишила залу засідань.

Як повідомлялось, 19 березня міськрада Сімферополя зняла висуванця партії «Російський блок» В.БЛІНОВА з посади секретаря. На знак протесту проти такого рішення депутат Наталія ЛАНТУХ вилила декілька курячих яєць на голову мера Геннадія БАБЕНКА.