Блінова вивели зі складу виконкому міськради Сімферополя

12:48, 02 квітня 2009
Крым
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Соратники залишили залу засідань

Звільнений з посади секретаря міської ради Сімферополя Володимир БЛІНОВ виключений зі складу виконкому міськради. 

Сьогодні на позачерговій сесії депутати внесли зміни в персональний склад виконкому, виключивши В.БЛІНОВА.

Під час голосування за це питання група депутатів - представників партії «Російський блок» і Російської общини Криму - залишила залу засідань. 

Як повідомлялось, 19 березня міськрада Сімферополя зняла висуванця партії «Російський блок» В.БЛІНОВА з посади секретаря. На знак протесту проти такого рішення депутат Наталія ЛАНТУХ вилила декілька курячих яєць на голову мера Геннадія БАБЕНКА.

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