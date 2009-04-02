Меру Сімферополя і без секретаря міськради непогано працюється

Мер Сімферополя Геннадій БАБЕНКО не береться прогнозувати, коли буде обраний новий секретар міської ради.

«Коли дозріємо», - відповів міський голова сьогодні на запитання журналістів, коли ж це станеться.

«Постараємося зробити так, щоб не допустити чергової грубої помилки», - додав мер.

За переконанням Г.БАБЕНКА, не може секретар міськради, який обирається за пропозицією мера, «активно працювати проти людини, яка його висунула, підтримала». «Це, м`яко кажучи, ні що інше, як зрада», - вважає міський голова Сімферополя.

Г.БАБЕНКО повідомив, що розглядається багато кандидатур на посаду секретаря. «Кандидатур багато, але краще, знаєте, є така приказка: «сім разів відміряй, один раз відріж». Тому що це ж знову головний біль! Йому говориш, зроби так, а він зробить навпаки, а ще буде всім говорити, що він в місті господар, і БАБЕНКА скоро переоберуть. Навіщо воно мені треба?», - заявив мер.

На запитання, як довго він може працювати без секретаря, міський голова відповів - в законі терміни не обмовляються.

На запитання, тобто, він може працювати один, відповів: «Можу, в принципі. Я звик один працювати».

Як повідомлялося, 19 березня міськрада Сімферополя зняла Володимира БЛІНОВА з посади секретаря.