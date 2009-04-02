Антимерська коаліція в Сімферополі не заспокоїлася

Антимерська коаліція в міській раді Сімферополя не відмовилася від планів по відгуку Геннадія БАБЕНКА з посади міського голови.

Це дав зрозуміти депутат міськради Борис ФРОТМАН сьогодні у коментарі журналістам.

«Нам шкода, що саме цього товариша (БАБЕНКА) ми - Партія регіонів - колись пропонували на посаду міського голови. На сьогодні ми вважаємо його нелегітимним. Ми вважаємо, що процес по відгуку його з міських голів, процес все-таки повернення до результату виборів ще не завершений», - сказав Б.ФРОТМАН.

Мер не здивований такою заявою. «Для мене вибори як почалися в грудні 2005 року, так і продовжуються. Для мене це (бажання деяких депутатів) не новина», - сказав він. БАБЕНКО відзначив, що на посту мера його не хоче бачити «чимала кількість людей». «Я можу, окрім ФРОТМАНА, ще декілька десятків прізвищ назвати, у тому числі з керівництва Партії регіонів», - заявив Г.БАБЕНКО.