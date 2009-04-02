Погода в Криму на вихідні

За прогнозами синоптиків, у вихідні в Криму опади не очікуються.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, у суботу, 4 квітня, в автономії вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі до 4° тепла, вдень 12-17° тепла.

В Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень у східних областях та на Сумщині невеликий дощ. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 11-16° тепла, на Прикарпатті, Закарпатті та Одещині місцями 18-20° тепла; в Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 5-10° тепла. У Київській області у суботу опади не очікуються. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 11-16° тепла. У столиці також опади не очікуються. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 13-15° тепла.

У неділю в Криму вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі до 4° тепла, вдень 12-17° тепла.