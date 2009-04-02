У Криму на металобрухт здали фугасні бомби

Більше 300 кілограмів боєприпасів часів Другої Світової війни знайдено в пункті прийому металобрухту в Красногвардійському районі Криму.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму.

«Серед величезних куп іржавого металу були дві фугасні авіабомби вагою 100 кг, 4 ФАБ-50 і 3 артилерійські снаряди», - повідомили в МНС.

Пункт прийому металобрухту розташований за 50 метрів від жвавої залізничної магістралі. За словами саперів, у разі вибуху радіус розльоту уламків може досягати 1500 метрів.

Слідство встановить, як така кількість боєприпасів потрапила на металобазу.

Бомби та снаряди буде знищено.