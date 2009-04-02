Прокуратура Сімферополя допомогла повернути до бюджету майже 2 млн.
15:53, 02 квітня 2009Крым
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ТОВ не поспішало з авансом
Прокуратура Сімферополя через суд примусила товариство з обмеженою відповідальністю повернути 1,9 мільйонів гривень.
"Таку суму в якості авансу підприємство одержало з держбюджету три роки тому за проведення робіт із заміни обладнання на низці трансформаторних підстанцій. Обладнання придбано не було, але й аванс підприємство повертати не поспішало", - повідомляє прес-служба наглядово-слідчого відомства Криму.
Прокуратура виступита на захист державних інтересів. У результаті суд постановив стягнути кошти з ТОВ.
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