Прокуратура Сімферополя допомогла повернути до бюджету майже 2 млн.

Прокуратура Сімферополя через суд примусила товариство з обмеженою відповідальністю повернути 1,9 мільйонів гривень.

"Таку суму в якості авансу підприємство одержало з держбюджету три роки тому за проведення робіт із заміни обладнання на низці трансформаторних підстанцій. Обладнання придбано не було, але й аванс підприємство повертати не поспішало", - повідомляє прес-служба наглядово-слідчого відомства Криму.

Прокуратура виступита на захист державних інтересів. У результаті суд постановив стягнути кошти з ТОВ.