Денісова торік заробила 878 тисяч

Міністр праці та соціальної політики України, кримчанка Людмила ДЕНІСОВА, відповідно до частини 3 статті 6 Закону України "Про боротьбу з корупцією", оприлюднила відомості про доходи, цінні папери та майно.

Як повідомляє сьогодні прес-служба міністерства, загальна сума сукупного доходу міністра минулого року склала 877 тис. 979,54 грн., у тому числі: заробітна плата – 220 тис. 871,34 грн., відсотки, дивіденди, роялті – 620 тис. 956,11 грн., матеріальна допомога – 36 тис. 152,09 грн.

Сукупний дохід членів її сім’ї у 2008 році склав 125 тис. 230,62 грн., зокрема, заробітна плата – 52 тис. 286,56 грн., дивіденди, відсотки та роялті – 72 тис. 944,06 грн.

У розділі декларації „відомості про нерухоме майно” ДЕНІСОВА зазначила, що у її приватній власності знаходиться будівля площею 350,6 кв.м. у Ялті (1/4 долі), нежитлові приміщення площею 241,7 кв. м. у Ялті (1/4 долі) та нежитлові приміщення у Сімферополі 933,2 кв. м. (1/4 долі).

Серед нерухомого майна членів сім’ї міністр зазначила квартиру у Сімферополі площею 197 кв.м.

На даний час ДЕНІСОВА має у власності автомобіль Audi A6 з об’ємом двигуна 2510 см куб. Члени її сім’ї володіють автомобілем Rover Mini Cooper.

Міністр праці також має цінні папери на загальну суму 2 млн. 368 тис. 955 грн. та 1 млн. 118 тис. 013,32 грн. на банківському рахунку.

Декларація заповнена 30 березня.