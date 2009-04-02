Крим не може диктувати центру

Голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє, що автономія сьогодні не може перейти на самофінансування.

Про це кримський спікер заявив у ефірі одного з кримських телеканалів, повідомили в прес-службі А.ГРИЦЕНКА.

«Сьогодні говорять: необхідно всі податки, які збираються в Криму, залишати тут, тому що ми нібито віддаємо в центр величезні фінансові ресурси, а нам з центру перепадають копійки, - зазначив керівник парламенту автономії. - Так от, щоб утримувати тільки органи місцевого самоврядування, нести мінімальні витрати, пов`язані з капітальним ремонтом, придбанням медикаментів та іншим, нам не вистачає більш як 2,5 мільярдів коштів. Тому ми нічого не можемо диктувати центру».

«Немає сьогодні фінансових ресурсів для переходу на самофінансування», - додав кримський спікер.

Разом з тим, повідомив керівник кримського парламенту, «враховуючи, що ця тема мусується, особливо в період виборчої кампанії», він підписав розпорядження і запропонував керівникам всіх фракцій у ВР Криму «дати своїх представників для того, щоб ми вже зараз почали формувати бюджет 2010 року». «Ми туди включили казначейство, представників Державної податкової адміністрації, депутатів всіх фракцій, фахівців Ради міністрів Криму, Мінфіну... Я хотів би дати чітку відповідь суспільству, можливий одноканальний бюджет чи ні», - сказав А.ГРИЦЕНКО.