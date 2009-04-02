За школярами стежитимуть

У школах Сімферополя планується встановити системи відеоспостереження для охорони установ.

Зараз така система є лише в школі № 7. Сьогодні там відбулася презентація.Система відеоспостереження цієї школи включає 10 відеокамер, комп`ютерне устаткування, комплектуючі.

Мер Сімферополя Геннадій БАБЕНКО повідомив, що відеоспостереження планується встановити у всіх школах міста за рахунок бюджетних коштів (засобів, що виділяються депутатам міськради на накази виборців) і грошей батьків.

Для кожної школи вартість установки відеоспостереження буде індивідуальна, оскільки це, зокрема, залежить від кількості камер.