За школярами стежитимуть
17:46, 02 квітня 2009Крым
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У Сімферополі презентували систему
У школах Сімферополя планується встановити системи відеоспостереження для охорони установ.
Зараз така система є лише в школі № 7. Сьогодні там відбулася презентація.Система відеоспостереження цієї школи включає 10 відеокамер, комп`ютерне устаткування, комплектуючі.
Мер Сімферополя Геннадій БАБЕНКО повідомив, що відеоспостереження планується встановити у всіх школах міста за рахунок бюджетних коштів (засобів, що виділяються депутатам міськради на накази виборців) і грошей батьків.
Для кожної школи вартість установки відеоспостереження буде індивідуальна, оскільки це, зокрема, залежить від кількості камер.
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