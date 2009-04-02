У Керченській протоці в критичному стані екіпаж судна «Берікс»

У Керченській протоці в критичному положенні знаходиться команда судна «Берікс».

«Берікс» (прапор Україна) знаходиться в морі вже чотири місяці. Екіпаж – 11 чоловік і капітан – українці. У грудні минулого року «Берікс» вийшов з Поті (Грузія) з вантажем мороженого м`яса, повідомляє портал Керч – це моє місто

Вага вантажу – 222 т 900 кг замороженого м`яса птиці, свинини, м`яса кролів. Дата виробництва – 2005 рік. Термін придатності – 2006 рік.

Для такого вантажу всі порти України закриті. Миколаїв, Євпаторія, Феодосія відмовили капітану «Берікса». Фірми Керчі також шарахнулися від простроченого м`яса. Прикордонники, санслужби і інші контролюючі служби міста стежать за тим, щоб не допустити цей корабель на українську територію.

При цьому, повідомляє портал із посиланням на інформацію джерела в пограничній службі, на судні закінчилися запаси води і продовольства. Стан команди критичний, вона готова кинути судно, інформує керченський сайт. Зараз корабель знаходиться в 20 км від берега, на якірній стоянці.