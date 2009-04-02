Відтепер Мельник головний по боксу
19:28, 02 квітня 2009Крым
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Дейч пустився у танок
|Олександр Мельник
Таке рішення сьогодні в Сімферополі прийняли учасники звітно-виборчої конференції федерації.
«Настав час для якісно нового ривка в розвитку боксу. Основна наша мета – масовий підйом цього виду спорту, тому що, якщо говорять, що король ігрових видів спорту – футбол, то король єдиноборств – бокс», – відзначив МЕЛЬНИК
Народний депутат України Борис ДЕЙЧ написав заяву про звільнення з посади почесного президента федерації, оскільки, за його словами, останнім часом він проживає в Києві і наприкінці минулого року був обраний президентом Федерації танцювального спорту.
За матеріалами КІА
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