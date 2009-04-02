Флотам України і Росії треба більше часу проводити разом

Флотам України і Росії слід більше проводити двосторонніх заходів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні в Севастополі радник начальника Генерального штабу Збройних Сил РФ Ігор КАСАТОНОВ, колишній командуючий Чорноморським флотом, адмірал у відставці.

За словами І.КАСАТОНОВА, «питання взаємодії двох флотів не нове. Вже напрацьовано певний досвід - як політичний, так і військово-політичний».

На думку адмірала, «якщо говорити про досвід, то потрібно продовжувати те, що було раніше. Потрібно взаємодіяти в рамках БЛЕКСИФОР, тим більше що в цьому контексті напрацьовано багато документів». «Інша справа, - додав він, - звичайно, потрібно більше проводити і двосторонніх заходів. Наш начальник генерального штабу Збройних Сил Росії зустрічався з начальником Генерального штабу Збройних Сил України, і про такі навчання домовилися».

Як вважає І.КАСАТОНОВ, «не слід забувати про військово-технічну співпрацю, наприклад, в авіації, інших сферах».

На думку радника, «потрібно поважати один одного по-справжньому». Він вважає, що перспективи співпраці у флотів є, «і цими питаннями потрібно займатися як на стратегічному рівні, так і на тактичному».

Відповідаючи на питання щодо перспектив використання російським ВМФ полігону для підготовки льотчиків палубної авіації «Нитка» у районі кримського міста Саки, І.КАСАТОНОВ зазначив: «Це все позитивний досвід. «Нитка», звичайно, Росії потрібна. Рік пропустили, не домовилися про використання «Нитки». Льотчики вийшли в океан і відпрацьовували з палуби авіаносного корабля». Але, як зазначив адмірал, методика підготовки пілота морської авіації «має передбачати відпрацювання на «Нитці». «Це вигідно і Росії, і Україні. Просто потрібно оплату тримати на рівні, і не завищувати її. Перспективи для співпраці флотів, вважаю, гарні», - зазначив він.