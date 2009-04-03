У Ялті пройде міжнародна конференція «Співдружність»

23 квітня в Ялті планується проведення Міжнародної конференції «Співдружність», де обговорюватимуться питання розширення торговельно-економічної співпраці Криму.

Про це повідомили сьогодні в Республіканському комітеті Криму з інформації.

Основна мета конференції – надання допомоги кримським товаровиробникам в розширенні і зміцненні комерційних зв`язків на ринках країн ближнього і далекого зарубіжжя, просування продукції товаровиробників автономії на внутрішньому і зовнішньому ринках.

На форумі плануються виступи на теми: «Перспективи розвитку російсько-українських торгівельних відносин», «Перспективні напрями співпраці Республіки Угорщина і України», «Економічні зв`язки України і Туреччини», «Вплив глобалізационних процесів на споживчий ринок України в умовах фінансової кризи» тощо.

Очікується підписання угод про міжрегіональну співпрацю між органами влади Криму і Київської області, Криму і Володимирської області Росії.