Українці обирають європейський спосіб життя, але не інтеграцію в ЄС

Українці обирають європейський спосіб життя, але не інтеграцію в Європейський Союз.

Таку думку висловили експерти в ході проведеного Інститутом Горшеніна опитування про результати річної програми соціологічних досліджень під назвою «Проект країни», презентованої в березні.

Експерти прокоментували висновок річної програми, який фіксує той факт, що Україна знаходиться на роздоріжжі.

Згідно з експертним опитуванням, українці ще не вирішили, яким курсом повинна йти України й хто повинен бути її стратегічним партнером – Захід чи Росія. При цьому на сьогоднішній день формування геополітичних симпатій українців відбувається на тлі негативних економічних очікувань від Росії, які змушують громадян України направити свої погляди до ЄС. Таким чином, Росія поволі втрачає позиції в Україні, а ЄС – нарощує, зазначають експерти.

Так, президент Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій ЄРМОЛАЄВ заявляє, що зараз суспільні настрої достатньо амбівалентні й немає настроїв об`єднатися або з Євросоюзом, або з Росією в якусь іншу якість.

«Є запит на стабільність, на миролюбність, на толерантність. А ось що стосується орієнтації на якісь стандарти життя – тут вибір на користь європейського способу, стилю й стандартів. Тому якби українських громадян запитували не «з ким ви хочете бути в хороших відносинах», а «як ви хочете жити», то переважна більшість звичайно говорила б про європейський вимір. Але це зовсім не тотожно політичному гаслу про входження Української держави в Євросоюз. Тому ні Росія, ні Європа поки українським суспільством не обираються як інтеграційний партнер», - вважає А.ЄРМОЛАЄВ.

На думку директора Київського центру політичних досліджень і конфліктології Михайла ПОГРЕБІНСЬКОГО, весь досвід останніх років показує відсутність серйозний змін у суспільних настроях.

«Більшість людей виступають за збереження української незалежності й за особливо хороші відносини з Росією. Проте й за просування шляхом до європейського вибору: в сенсі високих стандартів життя, гарантій безпеки, гарантій прав і свобод. Ось той коридор визначеності, який уже існує, й якби була така політична сила, яка б у ньому рухалася, вона, теоретично, мала б можливість одержати більшість голосів на виборах», - заявив М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ.

У свою чергу, експерт Інституту зовнішньої політики при Дипломатичній академії МВС України Олександр ПАЛІЙ зазначив, що підтримка українцями вступу до Євросоюзу завжди перевищувала 50%. І це стабільний результат, на думку експерта. «Але його не слід переоцінювати через те, що він базується на симпатії до певного способу життя, а не до геополітичних чинників. Люди єдині в одному – вони підтримують незалежність України й у них це є ключовим визначенням. Тому говорити про симпатії до окремих країн не зовсім правильно. Ключовими для більшості громадян України є не якісь інтереси інших країн, а все-таки власний інтерес, на захист якого вони віддають відповідний мандат на виборах», - заявив О.ПАЛІЙ.

Народний депутат від Партії регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ вважає, що європейський вибір для українців взагалі був абсолютною даністю. Але раніше, заявив він, його ніхто не пробував безпосередньо протиставляти Росії. «Є Росія, з якою ми дружимо, все чудово – але ми йдемо однозначно до Європи. Й це влаштовувало людей – західний вибір, який в принципі не вносить конфлікт на сході. Але за останні роки західний вектор значною мірою дискредитований у суб`єктивному плані. Тобто, нас вели до Європи, відверто кажучи, дебільними методами, які нас до Європи наблизили, але викликали відверте презирство. Дуже часто під це підпадало що завгодно. Починаючи з того, коли ЮЩЕНКО хоче по-дитячому чогось, і все має бути так, і закінчуючи тим, що стукіт у двері Євросоюзу проходив дуже непродуманим чином, що не відповідають традиціям і методології інтеграції в ЄС. На такий нав`язливий стукіт у двері ми одержували відповіді негативного характеру. Це викликало в багатьох людей думку, що Європа нас не хоче приймати», - зазначив Т.ЧОРНОВІЛ.