У Криму поговорять про військову присутність РФ в контексті 2017 року

15 квітня в Сімферополі пройде круглий стіл «Російська військова присутність у Криму в контексті 2017 року: гарантія безпеки чи джерело дестабілізації ситуації в регіоні?».

Мета заходу – сприяння публічному аналізу проблем впливу фактору російської військової присутності в Україні на політичні процеси в Криму, визначення загроз і викликів для регіональної безпеки в автономії, вироблення пропозицій для запобігання цим загрозам, доведення результатів цього аналізу і пропозицій до громадськості, експертних кіл і владних структур України та Криму.

Під час круглого столу планується обговорення тематик: чи буде життя в Севастополі після 2017 року; чи стане Крим ареною протиборства провідних держав світу; шляхи зниження геополітичного протистояння у Причорномор’ї тощо.

Учасниками заходу, який організує Кримський Незалежний центр політичних дослідників і журналістів, стануть представники органів виконавчої влади, журналістськи та експертних кіл АР Крим, Севастополя, Києва, а також зарубіжжя.