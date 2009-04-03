Демонтаж зруйнованої вибухом п`ятиповерхівки ще не починали

Влада Євпаторії поки не отримала дозвіл прокуратури на демонтаж зруйнованого в результаті вибуху в грудні 2008 року п`ятиповерхового будинку по вулиці Некрасова.

Зараз в місті працює виставка проектів Сквера Пам`яті загиблих в результаті руйнування п`ятиповерхівки. Сквер планується розбити безпосередньо на місці, де сталася трагедія. Городян просять відвідати виставку і залишити в книзі відгуків свої зауваження про проекти.

Як повідомлялося, вибух в Євпаторії стався ввечері 24 грудня 2008 року. Загинули 27 осіб. Влада міста сподівається до початку курортного сезону провести демонтаж п`ятиповерхівки. Офіційна причина вибуху досі не названа. Триває слідство.