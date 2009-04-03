Пушкін, Рембрандт і Шиллер «оживуть» у Євпаторії
Крим збирається переплюнути Аргентину
II Відкритий чемпіонат живих статуй пройде в Євпаторії 1-2 травня.
В турнірі планується участь артистів з України, Росії, Німеччини, Франції, Іспанії, Об`єднаних Арабських Еміратів, повідомляє Євпаторійський міський центр дозвілля.
В Аргентині на схожому чемпіонаті вдалося зібрати 37 живих скульптур, а Євпаторія збирається представити більш як 70 статуй.
Відкритий чемпіонат живих статуй, 2008 р.
Готується безліч прем`єрних показів.
«Оживуть» Олександр Пушкін, Фрідріх Шиллер, літературний персонаж Остап Бендер, кінонагорода «Оскар» та інші.
Сюрпризом стане фігура одного з відомих європейських герцогів, виконана у стилі бароко.
Незвичайним планується зробити образ художника Рембрандта – в процесі створення картини. Кожен бажаючий зможе залишити собі на пам`ять портрет роботи майстра.
На чемпіонаті будуть представлені цілі епохи – від античності до сучасності.
Знайде своє віддзеркалення і тема Великої Вітчизняної війни.
Скульптура, визнана переможцем, отримає гран-прі – грошовий приз 5 тисяч гривень.
Організатори заходу – виконком Євпаторійської міської ради, управління інвестиційної політики і зовнішньоекономічних зв`язків, управління культури Євпаторії, міський Центр дозвілля, Театр живих скульптур.