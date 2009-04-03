Пушкін, Рембрандт і Шиллер «оживуть» у Євпаторії

II Відкритий чемпіонат живих статуй пройде в Євпаторії 1-2 травня.

В турнірі планується участь артистів з України, Росії, Німеччини, Франції, Іспанії, Об`єднаних Арабських Еміратів, повідомляє Євпаторійський міський центр дозвілля.

В Аргентині на схожому чемпіонаті вдалося зібрати 37 живих скульптур, а Євпаторія збирається представити більш як 70 статуй.

Готується безліч прем`єрних показів.

«Оживуть» Олександр Пушкін, Фрідріх Шиллер, літературний персонаж Остап Бендер, кінонагорода «Оскар» та інші.

Сюрпризом стане фігура одного з відомих європейських герцогів, виконана у стилі бароко.

Незвичайним планується зробити образ художника Рембрандта – в процесі створення картини. Кожен бажаючий зможе залишити собі на пам`ять портрет роботи майстра.

На чемпіонаті будуть представлені цілі епохи – від античності до сучасності.

Знайде своє віддзеркалення і тема Великої Вітчизняної війни.

Скульптура, визнана переможцем, отримає гран-прі – грошовий приз 5 тисяч гривень.

Організатори заходу – виконком Євпаторійської міської ради, управління інвестиційної політики і зовнішньоекономічних зв`язків, управління культури Євпаторії, міський Центр дозвілля, Театр живих скульптур.