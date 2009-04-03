Капітан судна, який ловив у Криму червонокнижних осетрів, піде під суд

Сімферопольською міжрайонною природоохоронною прокуратурою притягнуто до кримінальної відповідальності капітана риболовецького судна, який в районі селища Чорноморське ловив занесених в Червону книгу риб осетрових порід.

Браконьєрові пред`явлено обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.249 Кримінального кодексу України – зловживання службовим становищем, незаконне зайняття рибним промислом, що заподіяло істотну шкоду інтересам держави. Шкода – 117 тисяч гривень.

Наприкінці березня кримінальна справа направлена до суду, повідомляє сьогодні прес-служба прокуратури Криму.

На початку квітня "на гачку" у правоохоронців опинилися ще двоє браконьєрів: капітан риболовецького судна, який ставив сітки на рибу осетрових порід, і рибалка, який піднімав з дна озера Донузлав червонокнижних трав`яних крабів. "Збитки від їх дій вимірюється в 7 та 1,5 тис. грн. відповідно. Проте вони вважаються істотними, оскільки здійснено вилов водних живих ресурсів, промисел яких заборонено", – йдеться у повідомленні.