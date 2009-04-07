На дорозі Херсон-Джанкой-Феодосія-Керч обмежено швидкість руху
11:18, 07 квітня 2009Крым
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Із 7 квітня на автомобільній дорозі М-17 Херсон-Джанкой-Феодосія-Керч (км 7+000) вводиться тимчасове обмеження швидкості руху.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства транспорту та зв’язку України.
"У зв’язку з ремонтом мосту через річку Дніпро та звуженням проїзної смуги вводиться обмеження швидкості руху автомобільного транспорту до 50 км/год", - йдеться у повідомленні.
Швидкість руху обмежили до 8 травня.
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