У Севастополі викрили посадовців одного з управлінь адміністрації

У Севастополі правоохоронці викрили посадовців одного з управлінь міськдержадміністрації та працівників приватного підприємства.

Як повідомляє прес-служба МВС, підприємство за підробленими документами отримало від управління 102,9 тисяч гривень бюджетних коштів за проведення капітального ремонту аварійних конструкцій житлових будинків. Фактично роботи не виконувалися.

Порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.364 і ч.2 ст.366 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, зловживання владою або службовим становищем та службове підроблення) Кримінального кодексу України.