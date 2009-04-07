Кораблі з’єднання BLACKSEAFOR вийшли у море з порту Ереглі

Кораблі Чорноморської групи військово-морського співробітництва BLACKSEAFOR, після чотириденної базової підготовки в турецькому порту Ереглі, сьогодні вийшли у море для відпрацювання завдань.

Як повідомили у прес-центрі командування ВМС України, згідно із планом активації міжнародного з’єднання, на переході морем екіпажі кораблів проведуть навчання з контролю за надводною обстановкою, плавання в ордерах, тактичного маневрування, сигналовиробництва і зв’язку, спостереження за цивільними суднами та літаками, передачі вантажів, перехоплення та догляду судна-порушника, організації протиповітряної оборони.

Під час перебування в турецькому порту командири кораблів провели зустрічі з губернатором міста Османом ЕКШІ та командиром військово-морської бази контр-адміралом Доаном БОЗКУРТОМ. Також було проведено прес-конференцію командування BLACKSEAFOR на борту корабля управління Військово-морських сил ЗСУ «Славутич», який на час нинішньої активації призначено флагманом.

Для екіпажів кораблів під час стоянки в Ереглі були проведені культурні та спортивні заходи, а мешканці турецького міста мали змогу відвідати кораблі BLACKSEAFOR.

Як планується, 10 квітня кораблі Чорноморської групи військово-морського співробітництва відвідають порт Констанцу (Румунія).

Відповідно до укладеної 2 квітня 2001 року у Стамбулі угоди про створення Чорноморської групи військово-морського співробітництва, основними завданнями BLACKSEAFOR є проведення операцій з пошуку та рятування, гуманітарних, протимінних операцій, операцій щодо захисту навколишнього середовища, візити доброї волі та інші завдання за згоди держав-учасниць.