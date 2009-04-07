З кримського депутата зняли звинувачення в корупції

Київський районний суд Сімферополя зняв з депутата кримського парламенту, заступника міністра праці і соціальної політики автономії Андрія КОЗЕНКА звинувачення в корупції у зв`язку з відсутністю складу злочину.

Про це повідомила прес-служба Російської общини Криму.

19 березня співробітник СБУ склав на А.КОЗЕНКА протокол про адміністративне правопорушення. Протокол був переданий до суду. Депутата звинуватили в порушенні ч. 1 ст. 5 Закону України «Про боротьбу з корупцією». Йому ставили у провину поєднання посади заступника міністра праці з посадою директора підприємства Російської общини Криму «Російський будинок».

Суд не знайшов у діях депутата правопорушення і відхилив протокол СБУ.

А.КОЗЕНКО зв`язує факт перевірки, проведеної стосовно нього співробітниками СБУ, зі скаргою, що поступила на нього від Всеукраїнського об`єднання «Свобода».

23 лютого депутат намагався зірвати презентацію книг «Нахтіґаль у запитаннях та відповідях» і збірок світлин «Бандера і бандерівці», яку організували в Сімферополі активісти «Свободи». За даними Російської общини, того ж дня представники «Свободи» звернулися до СБУ зі скаргою на А.КОЗЕНКА.