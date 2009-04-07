У Криму створили територіальний центр служби медицини катастроф
Постанова уряду
Рада міністрів Криму вирішила створити Кримську республіканську установу «Територіальний центр екстреної медичної допомоги служби медицини катастроф».
Управляти установою буде Міністерство охорони здоров`я Криму.
Центр фінансуватиметься за рахунок засобів бюджету автономії в межах загального об`єму асигнувань, затвердженого на галузь охорони здоров`я, йдеться в постанові Радміну.
З держбюджету в 2009 році планується виділити 7,1 млн. грн. для оснащення територіального центру сучасним медичним устаткуванням.
Основним завданням Держслужби медицини катастроф є надання меддопомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, рятувальникам і громадянам, які беруть участь в ліквідації наслідків НС.
На даний час функції з надання меддопомоги постраждалим внаслідок НС покладені на відділення екстреної медичної допомоги республіканської установи «Клінічна лікарня ім. Семашка».