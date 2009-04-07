У Криму створили територіальний центр служби медицини катастроф

Рада міністрів Криму вирішила створити Кримську республіканську установу «Територіальний центр екстреної медичної допомоги служби медицини катастроф».

Управляти установою буде Міністерство охорони здоров`я Криму.

Центр фінансуватиметься за рахунок засобів бюджету автономії в межах загального об`єму асигнувань, затвердженого на галузь охорони здоров`я, йдеться в постанові Радміну.

З держбюджету в 2009 році планується виділити 7,1 млн. грн. для оснащення територіального центру сучасним медичним устаткуванням.

Основним завданням Держслужби медицини катастроф є надання меддопомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, рятувальникам і громадянам, які беруть участь в ліквідації наслідків НС.

На даний час функції з надання меддопомоги постраждалим внаслідок НС покладені на відділення екстреної медичної допомоги республіканської установи «Клінічна лікарня ім. Семашка».