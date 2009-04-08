Майже півсотні корупціонерів покарали в першому кварталі в Криму

У Криму за три місяці поточного року судами до кримінальної відповідальності притягнуто 7 корупціонерів, адміністративне покарання призначено 42 порушникам законодавства.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури автономії.

Поточного року слідчими органів прокуратури Криму направлено до суду 17 кримінальних справ про злочини з ознаками корупці. У них проходять, зокрема, два судді і помічник судді, два голови органів місцевої самоврядування і секретар сільради, два працівники пенсійного фонду, шість працівників органів внутрішніх справ.

Загалом протягом першого кварталу 2009 року правоохоронними органами Криму складено 79 протоколів про корупційні правопорушення, в основному стосовно працівників органів місцевого самоврядування.

***За підсумками 1-го кварталу 2008 року в Криму покарано за корупцію 48 осіб. Слідчими прокуратури розслідувано та направлено до суду 19 кримінальних справ про злочини з ознаками корупції. Правоохоронними органами складено 56 протоколів про корупційні правопорушення.