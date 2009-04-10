Курортників у Криму поменшало

Кількість людей, що відпочили в Криму з початку року, скоротилася порівняно з аналогічним періодом 2008 року на 29% - до 149,8 тис. чоловік.

Про це йдеться в оперативних даних Міністерства курортів і туризму Криму.

Кількість відпочивальників розрахована за методикою Національної академії природоохоронного і курортного будівництва.

За даними виконавчих комітетів і районних державних адміністрацій курортних регіонів Криму, станом на 10 квітня організовано в санаторно-курортних установах і туристських підприємствах автономії відпочили 67,3 тис. чоловік, що на 21,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Станом на сьогодні в автономії працює 123 санаторно-курортних і туристських підприємств, вони заповнені на 44,6%. Торік у цей час у Криму працювало на 11 курортних установ більше, коефіцієнт заповнюваності становив 44%.