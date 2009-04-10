Менше вбивств, більше нальотів

У першому кварталі цього року в Криму здійснено на 4,6% менше злочинів, ніж за той самий період минулого року. Кількість злочинів скоротилася з 5250 до 5011.

Про це повідомили сьогодні в прес-службі прокуратури Криму.

За даними прокуратури, в автономії здійснено на 34% менше вбивств, на 26% менше випадків спричинення тяжких тілесних ушкоджень.

Разом з тим, кількість фактів шахрайства зросла на 49,5%, розбійних нападів – на 27%, хуліганства – на 8%.

Розбійним нальотам піддалися банківські установи, обмінні пункти, АЗС, підприємства торгівлі.

"Найбільш складна криміногенна обстановка в Білогорському, Червоногвардійському, Сакському, Совєтському і Красногвардійському районах", - констатує прокуратура. Тут зафіксовано зростання кількості злочинів на тлі загальної тенденції зниження.

Правоохоронні і контролюючі органи розробили заходи, спрямовані на стабілізацію ситуації зі злочинністю в проблемних регіонах і ефективне попередження і припинення злочинів в цілому по Криму.

Зокрема, пропонується органам внутрішніх справ розглянути питання про збільшення кількості патрульних нарядів, особливо у вечірній і нічний час.

У першому кварталі 2008 року в автономії зростання злочинності становило 16%.