Масова перевірка талонів техогляду транспорту пройде в Керчі

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу за фактом виявлення підроблених квитанцій за оплату транспортного збору при проходженні техогляду автомототранспорту.

Справу порушили за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190, ч. 2,3 ст.358 Кримінального кодексу України – шахрайство, здійснене шляхом операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, підробка документів і використання підроблених документів.

Як повідомляє прес-служба наглядового відомства, зараз звинувачення пред`явлене одній людині.

Через виявлення фальшивок перевірці підлягає більш як 30 тисяч талонів техогляду, виданих впродовж двох останніх років Керченським управлінням Державтоінспекції.