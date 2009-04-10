Ялта збільшила плату за землю

В Ялті підвищили орендну плату за землю. Фактичне підвищення плати станеться в 1,53 разу.

У прес-службі мерії Ялти кажуть, що базова ставка нової вартості землі в два рази нижча, ніж в Алушті і в селищах Південного берега.

«Фактичне підвищення плати за землю станеться в 1,53 разу. Це значно нижче, ніж в інших регіонах. І у кожному конкретному випадку, де виникнуть складнощі, ми працюватимемо індивідуально – адже ми зацікавлені в тому, щоб міський бюджет реально наповнювався», – сказав мер Ялти Сергій БРАЙКО.

Нова грошова оцінка землі обов`язкова. За чинним законодавством вона змінюється раз в десять років, а остання оцінка пройшла в 1998 році.

За оцінками економістів, вартість путівок в санаторії у зв`язку з підвищенням нормативно-грошової оцінки землі може збільшитися максимально на 2%.