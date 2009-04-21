Раду Криму просять заснувати свято – День Росії

Близько двох сотень прихильників коаліції Російський фронт Сергія ШУВАЙНІКОВА «Родина» сьогодні на мітингу в Сімферополі вимагали від парламенту автономії зробити 19 квітня «офіційним російським святом» – Днем Росії в Криму.

19 квітня (за старим стилем – 8 квітня) 1783 року імператриця Катерина II підписала маніфест про прийняття острова Тамані, Криму та всієї території Кубанської «під державу Російську».

«Сьогодні офіційна влада Криму й України, спадкоємці української партійної номенклатури, роблять усе, щоб викреслити зі свідомості російських людей пам`ять про те, що Крим майже 200 років був російським, – і лише волюнтаристські дії партійної верхівки змінили 1954 року його адміністративні межі, закріпивши півострів у межах союзної української республіки», – сказано в резолюції мітингу.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції поклали квіти до Долгоруковського обеліску, після чого пройшли маршем по центру Сімферополя, несучи прапори Росії, Криму, Андріївський прапор, ікони, транспаранти «Росіянам Криму – російську владу!», «Дайош російську Думу Криму!», «19 квітня – День Росії в Криму!» і періодично скандуючи «Севастополь! Крим! Росія!».