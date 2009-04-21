Апеляційний суд підтвердив: депутат з яйцями – справжня хуліганка

Апеляційний суд Криму залишив без змін рішення Залізничного районного суду, який визнав депутата міської ради Сімферополя Наталію ЛАНТУХ винною в здійсненні адміністративного правопорушення і призначив 119 гривень штрафу в дохід держави.

Про це повідомила Російська община Криму, чиєю активісткою є Н.ЛАНТУХ.

Депутат, яка в березні на знак протесту проти зняття Володимира БЛІНОВА з посади секретаря міськради розбила і вилила декілька яєць на голову мера Сімферополя Геннадія БАБЕНКА, подала аппеляцию на рішення райсуду.

"Апеляційний суд не знайшов підстав для зміни рішення Залізничного районного суду за заявою Г.БАБЕНКА", - йдеться в повідомленні.