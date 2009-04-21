До Ради пройдуть 6-8 політсил

До нового складу парламенту можуть пройти 6-8 політичних сил.

Такі результати моніторингу активності політичних сил сьогодні на прес-конференції в УНІАН оприлюднили голова правління України (КВУ) Олександр ЧЕРНЕНКО та його заступник Віталій ТЕСЛЕНКО.

“Всі політичні сили почали підготовку до сезону великих виборів. На сьогодні до 10 політичних мережевих структур проводять активну роботу: виїзди лідерів до регіонів, робота зі ЗМІ, формування виборчих штабів. Якщо найближчі парламентські вибори відбудуться протягом року, то навіть за діючої виборчої системи до парламенту мають шанси пройти 6-8 політичних партій та блоків. У разі запровадження системи “відкритих списків” разом з тим якісно оновиться склад фракцій вже існуючих політичних сил”, - сказав О.ЧЕРНЕНКО.

За його словами, поява нових політичних сил відповідає очікуванням виборців, тому нові проекти були сприйняті з певним зацікавленням, що дозволило цим проектам отримати стартові рейтингові показники. “Однак нові політичні сили ще не здобули стійких прихильників, тому їм потрібно зосередитись на розбудові розгалужених мереж і донесення своїх ідей безпосередньо до виборця”, – вважає він.

У свою чергу В.ТЕСЛЕНКО додав, що за результатами експертного опитування найбільш структурованими та рейтинговими політичними силами залишаються Партія регіонів та Блок Юлії Тимошенко. “Розбудова структури політичної сили Арсенія ЯЦЕНЮКА “Фронт змін” розпочалася лише в 2009 році і зараз знаходиться в активній фазі. Процес створення цієї сили на сьогодні відбувається найбільш динамічно серед усіх відомих нових проектів. Зокрема, політичний проект екс-міністра оборони Анатолія ГРИЦЕНКА поки ще структурно не готовий до виборів”, - пояснив він.

За підсумками моніторингу КВУ рекомендує змінити виборчу систему на виборах народних депутатів та до органів місцевого самоврядування. “На парламентських виборах запровадити систему відкритих регіональних списків, а на місцевих виборах повернутися до мажоритарної системи”, - сказав О.ЧЕРНЕНКО.

На його думку, також потрібно врегулювати створення виборчих блоків, зокрема, варто встановити різні прохідні бар‘єри для партій та блоків та відмовитись від використання іменних блоків хоча б на тих виборах, де сам носій «брендового» імені не є кандидатом.

“У виборчому законодавстві необхідно передбачити більш жорсткі умови участі політичних сил у виборах. Зокрема, зобов‘язати учасників виборів забезпечити представництво у переважній більшості виборчих комісій”, – вважає голова правління КВУ.

Комітет виборців також рекомендує політичним силам посилити внутріпартійну демократію та участь рядових партійців у прийнятті партійних рішень. “Можна було б запровадити внутріпартійні рейтингові голосування або “праймеріз” для оцінки діяльності лідерів політичних сил та представників цих сил у владі”, - додав О.ЧЕРНЕНКО.