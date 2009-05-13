Об`єднання слов`янського активу створили в Криму

ОСА за лiвого Президента

У Криму створили республіканську організацію Всеукраїнської громадської організації «Об`єднання слов`янського активу» (ОСА). Її очолив Олександр ВАХРУШЕВ. Була обрана рада кримської ОСА в кількості 11 осіб. Учасники засновницьких зборів прийняли рішення проводити роз`яснювальну роботу щодо необхідністi об`єднання лівих сил для висунення єдиного кандидата на виборах Президента України. Крім того, вони підтримали ініціативу партії «Союз лівих сил» (лідер – Василь ВОЛГА) щодо створення «лівого фронту для захисту інтересів людей праці», повідомляє прес-служба організації.

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